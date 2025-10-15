CS2 change un point important dans sa dernière mise à jour, qui bouleverse les règles

Une nouvelle mise à jour de Counter-Strike 2 introduit un léger changement au niveau du désamorçage, modifiant grandement la dynamique des duels et donnant un petit avantage au camp terroriste.

Un petit délai, un grand impact pour les clutchs

Une nouvelle approche tactique pour les défenseurs

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Un avantage symbolique pour le camp T

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MOTEUR DE JEU Mise à jour du code moteur vers la dernière version de Source 2.

Amélioration de la pénétration des balles pour réduire la sollicitation du processeur.

Amélioration de l'utilisation de base de certaines particules du client et du traitement des effets sonores, ce qui réduit la sollicitation globale du processeur lors des tirs. GAMEPLAY Le désamorçage du C4 abaisse désormais l'arme du modèle de vue, empêche la visée dans la lunette et retarde le tir de l'arme de 150 ms après la fin ou l'abandon du désamorçage.

Le C4 n'explosera plus au milieu de la mi-temps ou après la fin du match.

Correction du problème suivant : un tick était incorrectement soustrait de « sv_predictable_damage_tag_ticks ». INTERFACE Les actions décisives du tournoi majeur peuvent désormais être visionnées depuis l'équipement en mode spectateur.

La personne observée est désormais plus visible dans la barre en haut de l'écran.

Le menu contextuel de l'inventaire s'ouvre désormais dans une position relative au curseur.

L'indicateur de mode de tir du HUD a été déplacé en dessous du nombre de munitions dans le chargeur actuel.

Les gouttes de pluie sont désormais supprimées des armes après le passage à un environnement d'examen sec. CRÉATION DE SCRIPTS DE CARTE Les énumérations cs_script peuvent désormais être importées et se comporter de la même manière que les énumérations TypeScript. CSWeaponType.PISTOL == 1 CSWeaponType[1] == "PISTOL"

Ajout des énumérations CSRoundEndReason, CSHitGroup, CSLoadoutSlot, CSDamageTypes, CSDamageFlags et CSWeaponAttackType.

Ajout de la valeur BOOSTS à CSGearSlot. Il s'agit de l'emplacement d'équipement pour les seringues médicales.

Mise à jour de Instance.OnRoundEnd pour recevoir désormais la raison.

Mise à jour de Instance.OnBeforePlayerDamage pour recevoir désormais damageType et damageFlags. Le résultat peut désormais modifier damageType et damageFlags.

Mise à jour de Instance.OnPlayerDamage pour recevoir désormais damageType et damageFlags.

Mise à jour de Instance.OnKnifeAttack pour recevoir désormais attackType.

Mise à jour de Instance.TraceLine, Instance.TraceSphere et Instance.TraceBox. La configuration de traçage de trajectoire de balles peut désormais accepter plusieurs entités « ignore » ou une seule. La configuration de traçage de trajectoire de balles permet désormais de mesurer les trajectoires par rapport aux hitbox. Le résultat du traçage inclura hitGroup en cas de traçage par rapport à des hitbox.

Mise à jour du résultat de Instance.BulletTrace pour inclure hitGroup.

Mise à jour de Entity.TakeDamage pour accepter damageType et damageFlags.

Ajout de CSWeaponData.GetGearSlot().

continue d'affiner son équilibre entre les deux camps, même après des années. Avec la dernière mise à jour publiée ce 15 octobre,. Une mesure minime sur le papier, mais aux conséquences bien plus grandes dans les situations tendues.Concrètement,. Ce laps de temps ouvre une fenêtre cruciale pour le joueur terroriste, surtout dans les duels décisifs à une contre un.Jusqu'ici, un CT pouvait simuler un désamorçage, puis interrompre instantanément l'action pour éliminer son adversaire à la moindre apparition. Ce réflexe, devenu quasi instinctif chez les joueurs de haut niveau, devient désormais plus risqué. Le camp T peut dorénavantCe changement pourrait modifier la manière d'aborder les situations de fin de round. Les CT devront être plus réfléchis dans leurs choix puisque, tandis que désamorcer jusqu'au bout pourrait redevenir une option viable dans certains contextes.Comme le souligne la communauté, il s'agit d'un ajustement logique étant donné qu'un désamorçage réussi doit rester périlleux, et non un prétexte pour surprendre sans risque. En revanche,désamorcer avec une AWP devient quasiment impossible, une pratique déjà rare mais désormais obsolète.Cette évolution vise à redonner un peu d'air au camp terroriste, alors que le jeu tendait ces derniers mois à favoriser les défenseurs. Le retrait d'Anubis au profit d'Overpass avait déjà rééquilibré le rapport de force, maisEn pratique,. Un joueur attentif au son du désamorçage peut désormais anticiper sans craindre d'être instantanément puni. C'est un changement mineur, certes, mais qui renforce la tension et la dimension psychologique des fins de round.D'autres changements ont eu lieu avec cette mise à jour, que vous pouvez retrouver dans le patch notes ci-dessous.