Counter-Strike 2 : De nouveaux skins magnifiques arrivent, et Valve offre gros pour les obtenir

Valve a lancé un appel aux créateurs pour enrichir Counter-Strike 2 avec de nouveaux skins. Au programme : des thèmes surprenants comme la mythologie arabe et l'espionnage. Une nouvelle option de paiement forfaitaire est aussi proposée, laissant présager une future mise à jour majeure pour le célèbre FPS.
Une nouvelle collection de skins est sur le point d'arriver dans Counter-Strike 2
, laquelle sera faite par les créateurs et centrée, entre autres, sur la mythologie arabe et l'espionnage. Il semblerait également qu'une nouvelle option de paiement, originale, soit introduite.
Un appel aux armes thématique
Valve est activement à la recherche de nouveaux designs pour Counter-Strike 2 en vue d'une prochaine mise à jour. Dans une note publiée sur le workshop
, l'entreprise a lancé un « appel aux armes
» à sa communauté de créateurs. L'objectif est de trouver des finitions d'armes et des autocollants qui correspondent à des thèmes bien précis
.
Deux univers principaux sont ciblés pour les skins d'armes : l'un inspiré par « l'art arabesque et la mythologie arabe », l'autre par le monde de « l'espionnage et de la technologie »
. Pour les autocollants, les inspirations sont plus éclectiques, avec des demandes autour de la « course automobile
» et des « fruits et légumes
».
Les créateurs souhaitant participer doivent soumettre leurs œuvres via l'outil du workshop de CS2 en utilisant les étiquettes correspondantes. Même les créations existantes doivent être soumises à nouveau pour être prises en considération.
Une révolution dans la rémunération des créateurs ?
Au-delà de l'appel créatif, Valve introduit une nouveauté majeure dans le modèle économique du workshop
. Les créateurs peuvent désormais souscrire à des « conditions supplémentaires facultatives
». En acceptant, ils donnent à Valve la possibilité d'acquérir une licence permanente pour leur création en échange d'un paiement forfaitaire, au lieu du modèle traditionnel de partage des revenus.
Les montants sont fixes : 35 000 dollars pour une finition d'arme et 6 000 dollars pour un autocollant ou un charme.
Ce nouveau système permet à Valve de distribuer les objets de la communauté dans des espaces où ils n'étaient pas disponibles auparavant, comme l'Armurerie.
Ce choix offre une sécurité financière immédiate, mais pourrait s'avérer moins lucratif à long terme si un skin devient extrêmement populaire
. Les créateurs qui préfèrent parier sur le succès de leur création peuvent toujours opter pour le partage de revenus classique.
Quels indices pour l'avenir de CS2 ?
Cette initiative de Valve n'est pas anodine. Les thèmes demandés pourraient être des indices sur le contenu de la future mise à jour. L'esthétique arabe pourrait annoncer l'arrivée d'une nouvelle carte ou la refonte d'un classique, tandis que le thème de l'espionnage fait immédiatement penser à une nouvelle Opération.
Ces appels à la communauté sont souvent le signe que du contenu substantiel est en préparation, de quoi faire patienter les joueurs en attendant de nouvelles expériences dans le FPS le plus joué sur Steam, qui culmine toujours à 1,5 million d'utilisateurs simultanés en moyenne
.
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