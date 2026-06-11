Crash Bandicoot en passe de connaître le même destin que son rival Spyro ?

Les années 90 ont définitivement le vent en poupe chez les développeurs. Alors que Spyro prépare son retour, il pourrait bien être rejoint par une autre vedette de la PlayStation : le déjanté Crash Bandicoot.

Avec la révélation de Spyro: A Realm Beyond, le petit dragon violet a surpris les joueurs des années 90. La nostalgie et les héros de notre enfance reviennent régulièrement sur nos consoles, que ce soit avec la trilogie Final Fantasy VII, avec Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore avec la récente annonce de Crazy Taxi: World Tour.

Si vous avez connu l'ère de la première PlayStation, vous vous souvenez peut-être de la bataille opposant Spyro le Dragon (alors développé par Insomniac Games) à Crash Bandicoot, personnage culte de Naughty Dog. Mais celle-ci pourrait bien reprendre dans les prochains mois si l'on en croit l'utilisateur de X noarmsandnolegs.

Amateurs de fruits Wumpa, votre héros serait bientôt de retour

Rappelons que le dernier jeu en date tiré de la saga principale est Crash Bandicoot 4: It's About Time, sorti en 2020. Entre-temps, le personnage a refait parler de lui via des spin-offs comme Crash Team Rumble. Mais noarmsandnolegs révèle dans une publication datant du 7 juin 2026 que Crash serait bientôt la vedette d'un nouveau jeu.

A new Crash Bandicoot game is scheduled too, but will not be unveiled for the moment.



Patience, Wumpa lovers! 🔥 https://t.co/WlGFl0DXg7 pic.twitter.com/QCYsFh0mlg — no arms and no legs (@noarmsandnolegs) June 7, 2026

Il mentionne qu'« un nouveau Crash Bandicoot est également prévu », bien qu'il semble que les développeurs ne prévoient aucune annonce à ce sujet pour le moment. S'il peut s'agir d'une simple rumeur à prendre avec des pincettes, les joueurs restent attentifs car l'internaute a déjà démontré la fiabilité de ses sources.

Un internaute qui avait déjà annoncé le nouveau jeu de Spyro

Par le passé, ce dernier avait révélé qu'un nouveau jeu Spyro était en préparation. Il n'a d'ailleurs pas hésité à le lier à sa nouvelle publication. Malgré tout, il ne s'agit toujours que de rumeurs. Tant qu'Activision n'a pas officialisé la nouvelle, l'information est à prendre avec des pincettes. Cependant, il est clair que Crash va prochainement revenir sur nos écrans et un nouveau jeu ne serait pas improbable.

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En octobre 2025, une autre rumeur suggérait que Netflix était en train d'imaginer une série animée mettant en scène Crash et ses amis. Si le calendrier concorde et que les informations partagées sont vraies, alors la saison des fruits Wumpa devrait arriver prochainement. Mais il faut attendre de nouvelles précisions pour confirmer cette théorie...