Crash Bandicoot 4: It's About Time : La démo arrive le 16 septembre

Les fans sont impatients de poser leurs mains sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time, le premier titre original de Crash Bandicoot depuis plus d’une décennie», a déclaré Paul Yan, Co-Studio Head chez Toys For Bob. « Même si nous sommes encore à quelques semaines du lancement officiel, nous sommes ravis de mettre les fans au défi, et leur permettre de découvrir tout le cœur et l’énergie que nous y avons mis ; nous sommes donc très heureux de leur offrir un accès anticipé à une partie du jeu au travers d’une démo.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Avec sa parution prévue pour le 2 octobre prochain sur PS4 et sur Xbox One,de ce qui les attend grâce à. Cependant,, que ce soit sur PS4 ou Xbox One.Cette démo sera l'occasion de faire la connaissance de, mais aussi de, notamment l'utilisation du pouvoir de certains des nouveaux Masques Quantiques (Kapuna-Wa pour contrôler le temps et Lani-Loli pour faire apparaître ou disparaître les objets). De plus,, qui, on vous le rappelle, sera votre allié durant cette nouvelle aventure.Pour rappel, Crash Bandicoot: It's About Time serasur PS4 et sur Xbox One.