L'Olympique de Marseille débarque dans Copa City pour une expérience de gestion inédite

L'Olympique de Marseille franchit une nouvelle étape dans l'univers du jeu vidéo en rejoignant officiellement Copa City. Ce titre de gestion inédit propose aux joueurs d'organiser l'accueil des supporters marseillais lors des grands soirs de match, promettant de recréer l'atmosphère volcanique si chère au club phocéen.

Le défi de gérer la ferveur marseillaise









Une collaboration saluée par les deux parties

L'Olympique de Marseille représente une culture footballistique unique, construite sur la passion, la fierté et un lien profond entre le club et sa ville. Grâce à Copa City, les joueurs du monde entier pourront découvrir l'énergie qui entoure nos matchs, des chants des supporters jusqu'à l'atmosphère inoubliable des jours de match.

Travailler avec l'Olympique de Marseille est un immense honneur et une grande fierté pour notre entreprise. L'OM représente l'une des cultures de supporters les plus passionnées du football mondial que nous avons toujours admirée et respectée. Dès le début de notre projet, nous voulions que Copa City capture l'atmosphère unique qui entoure les clubs de football et leurs communautés. »

L'univers de la simulation de gestion s'apprête à accueillir un nom qui résonne fort dans le monde du football européen., un jeu vidéo immersif qui place les joueurs aux commandes de l'organisation logistique d'une ville hôte lors d'un événement sportif majeur. Cette collaboration promet de transposer la ferveur légendaire des supporters phocéens directement sur nos écrans, offrant un défi de taille aux amateurs du genre.Dans, l'objectif n'est pas de contrôler les joueurs sur le rectangle vert,Les joueurs devront préparer minutieusement leur ville pour faire face à l'arrivée massive des fans de l'Olympique de Marseille. Il faudra concevoir des fan zones capables d'accueillir la marée bleu et blanc, décorer les artères principales aux couleurs du club et s'assurer que l'ambiance monte progressivement avant le coup d'envoi. Le célèbre chant « Aux Armes » résonnera dans les rues virtuelles, témoignant du soin apporté par le studio de développement pour retranscrire fidèlement l'identité marseillaise.Au-delà de l'aspect festif,. Accueillir des milliers de supporters passionnés exige une coordination sans faille. Les joueurs auront la lourde tâche de gérer les flux de transport en commun, d'assurer la sécurité dans les points névralgiques de la ville et de dimensionner correctement les infrastructures d'accueil. La moindre erreur pourrait ternir la fête, rendant la prise de décision cruciale pour le bon déroulement de l'événement.Ce partenariat marque une volonté claire de l'Olympique de Marseille de s'exporter au-delà des pelouses et des simulations de football classiques. La direction du club voit dans ce projet une opportunité de partager sa culture unique avec le monde entier.Ces mots de, directeur commercial de l'Olympique de Marseille, soulignent l'importance de cette fidélité atmosphérique. Une vision partagée par les développeurs du jeu, le studio Triple Espresso, qui a fait de l'authenticité son cheval de bataille., le président-directeur général de l'entreprise, n'a d'ailleurs pas caché son enthousiasme face à cette alliance stratégique.Avec cette annonce,. En intégrant une institution comme l'Olympique de Marseille, le titre s'assure non seulement une visibilité internationale, mais prouve également sa capacité à modéliser des comportements de foules complexes et réalistes.S'il faut attendre jusqu'au mois de mai pour la version complète de Copa City,, donnant un bel aperçu de l'expérience. Au-delà de l'OM, d'autres cadors du ballon rond seront disponibles, comme Le Bayern Munich, Dortmund, Arsenal ou encore le Besiktas.