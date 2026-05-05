Copa City, le jeu de gestion footballistique, reporte sa sortie, mais a de bonnes nouvelles

Le jeu de gestion footballistique Copa City s'enrichit avec l'arrivée de Rio de Janeiro et du mythique stade du Maracanã. Si le contenu promet des ambiances inoubliables, les joueurs devront toutefois patienter davantage, la sortie officielle ayant été repoussée pour des raisons de certification sur consoles.

Annoncé il y a deux ans, Copa City est de nouveau victime d'un petit report, de quelques semaines et n'honorera pas son lancement promis en mai, pour sortir en pleine Coupe du mode. Mais en contrepartie, les développeurs ont quelques bonnes nouvelles.

La magie de Rio s'invite dans la gestion urbaine

La vibrante ville de Rio de Janeiro rejoint officiellement le casting de Copa City, intégrant l'une des destinations les plus emblématiques au monde à cette expérience inédite. Connue pour ses paysages grandioses et sa passion viscérale pour le ballon rond, la métropole brésilienne invite les joueurs à préparer une ville où le football se vit autant qu'il se joue au quotidien.

Au cœur de cette nouvelle carte se dresse bien évidemment le légendaire stade du Maracanã, véritable symbole mondial de l'histoire de ce sport. Des rencontres historiques aux ambiances survoltées, cette arène est depuis longtemps une scène où l'enjeu dépasse le simple cadre du terrain. Les joueurs auront ainsi l'opportunité de construire et de gérer l'expérience des jours de match autour de cette enceinte mythique.

Ressentez l'énergie des supporters

Dans ce titre novateur, il faudra préparer la ville à l'arrivée de foules passionnées avant les matchs. Les fans de prestigieux clubs comme l'Olympique de Marseille, le Bayern Munich ou encore Flamengo convergeront vers les avenues brésiliennes. Les rues s'animeront de musique et de couleurs à mesure que l'excitation montera jusqu'au coup d'envoi. Des quartiers côtiers aux fan zones bondées, chaque recoin urbain deviendra une célébration de la culture locale.

Les missions seront multiples pour assurer la réussite de l'événement. Il s'agira d'abord de préparer le stade pour accueillir les plus grands rendez-vous, en façonnant l'organisation et en aménageant des zones dédiées aux spectateurs. Ensuite, il faudra adapter la métropole entière en gérant les transports, la sécurité et les infrastructures. L'objectif est de s'assurer que l'énergie festive se diffuse de manière fluide et totalement sécurisée.









Un report nécessaire pour les consoles

Alors que le titre se rapprochait de son lancement initialement prévu le 21 mai, l'équipe de développement a annoncé un changement de calendrier majeur. Le jeu doit passer par les complexes procédures de certification imposées par Sony et Microsoft, une étape cruciale pour garantir un fonctionnement optimal sur les machines de salon.

De fait, pour assurer un lancement simultané et éviter tout souci, Copa City est reporté au 16 juin prochain, sur toutes les plateformes. Soit quelques jours après le coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, idéal pour être plongé dans le football 24h sur 24h.

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Les créateurs s'excusent pour ce délai supplémentaire, tout en soulignant qu'avec un contenu de lancement désormais complet comprenant trois villes et six clubs, ils souhaitent s'assurer que le titre arrive dans des conditions irréprochables sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Il sera vendu pour la somme de 34,99 € sur PC et 39,99 € sur consoles.