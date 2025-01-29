Copa City intègre un nouveau top club à son univers de gestion footballistique

Le jeu de gestion Copa City annonce l'ajout du Borussia Dortmund, permettant aux joueurs de plonger dans l'ambiance unique du club allemand.

Une immersion au cœur de l'ambiance du BVB

Une gestion complète pour une expérience authentique

Le studio polonais Triple Espresso continue d'enrichir son jeu de gestion footballistique,, en annonçant, plus tard dans l'année. Cette addition permet aux joueurs de recréer l'atmosphère unique du club allemand, réputé pour ses supporters passionnés et ses couleurs distinctives noir et jaune., de la préparation des infrastructures à la gestion des festivités d'avant-match. Plusieurs clubs ont déjà été officialisés, comme Arsenal, Flamengo et le Bayern Munich. C'est son grand rival allemand qui sera également de la partie donc,. Il sera possible de décorer la ville aux couleurs du club, d'installer des zones dédiées aux supporters et de planifier des événements reflétant l'esprit du BVB.Kerstin Zerbe, représentant du club, a déclaré : « Nous sommes ravis que le Borussia Dortmund intègre l'univers de Copa City. Ce jeu permet aux fans de vivre l'atmosphère de BVB d'une manière totalement inédite. Les joueurs ressentiront vraiment l'excitation et la responsabilité de préparer une ville pour un jour de match, tout en capturant l'esprit de BVB dans chacune de leurs décisions. ». Les joueurs doivent gérer la logistique, la sécurité, les campagnes publicitaires et l'expérience des fans pour assurer le succès des jours de match et non pas les joueurs sur le terrain, ou la gestion de l'équipe comme c'est le cas dans les deux qui dominent le marché, EA SPORTS FC et Football Manager.Le jeu propose également des reproductions fidèles de stades réels, tels que l'Olympiastadion de Berlin et le stade PGE Narodowy de Varsovie, permettant aux joueurs de plonger dans des environnements authentiques.Prévu pour une sortie en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, Copa City continue d'élargir son offre en intégrant des clubs prestigieux, offrant ainsi aux passionnés de football une expérience de gestion immersive et complète.