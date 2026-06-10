Copa City : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 juin 2026 à 14h47
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Copa City.
Copa City : Les configurations PC

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de gestion footballistique, Copa City, arrive sur diverses plateformes de jeu, notamment sur consoles et PC. D'ailleurs, comme toujours, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Copa City.

Configurations PC Copa City

copa-city-dortmund

Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Copa City, sachez qu'il convient de posséder 8 Go de mémoire pour la configuration minimale, contre 16 Go pour celle recommandée. De plus, les développeurs précisent que les joueurs et les joueuses doivent posséder 16 ou 10 Go d'espace disque disponible pour installer et profiter de Copa City sur PC.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Copa City ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10 Windows 10
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 3500X Intel Core i7-11800H ou AMD Ryzen 7 3800XT
Mémoire 8 Go de mémoire 16 Go de mémoire
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 ou Radeon RX 5600 XT NVIDIA GeForce RTX 2080 ou Radeon RX 5700 XT
DirectX Version 11 Version 11
Stockage requis 16 Go d'espace disque disponible 10 Go d'espace disque disponible

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Copa City débarque le 16 juin 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. D'après les dernières informations connues, le titre sera vendu à 39,99 € sur consoles, contre 34,99 € sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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