Copa City révèle sa date de sortie et s'offre un nouveau trailer

Triple Espresso a, récemment, dévoilé la date de sortie de Copa City et a, même, partagé une toute nouvelle vidéo présentant le jeu de foot.

Copa City nous donne rendez-vous en 2026

Une campagne Kickstarter pour Copa City

Cela offre aussi quelque chose d'unique, une opportunité pour les fans des clubs présents dans le jeu de faire vivre leur passion à travers celui-ci. Que ce soit au travers de contenu personnalisé, d'idées issues de la communauté ou de représentations de la culture de leur club de jeu. Copa City permet aux supporters d'influencer la manière dont leurs équipes favorites prennent vie au-delà du terrain.





Annoncé pour la toute première fois au cours du mois de juin 2024, lors du PC Gaming Show, le jeu de foot de Triple Espresso,, refait parler de lui en ce jour.En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, qui est accompagnée d'un tout nouveau trailer,. Date à laquelle les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5, Xbox Series ainsi que PC pourront découvrir ledit jeu de football. Les équipes en charge n'ont pas mentionné de version PS4 ni Xbox One.Comme dit précédemment, pour l'occasion, le studio de développement a partagé. Cette nouvelle communication visuelle, dont la durée ne dépasse pas deux minutes, offre, ainsi, un nouvel aperçu du titre, qui semble plutôt attendu par les amateurs de football.En complément de cette annonce, Triple Espresso a précisé que. Selon les informations révélées par les développeurs,avec diverses fonctionnalités et de futur contenu, que ce soit pour son lancement ou bien après. Le PDG de Triple Espresso, Jakub Szumielewicz, a prononcé quelques mots à ce sujet :Rendez-vous donc le 26 mars 2026 pour découvrir, qui débarque, à cette date, sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.