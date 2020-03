Remedy (Control) signe un contrat pour la publication de deux jeux multiplateforme

Quelques mois après la sortie de Control, le studio Remedy annonce avoir signé un partenariat pour la publication de deux nouveaux jeux multiplateforme.

Plus de détails concernant ce partenariat entre Remedy et cet éditeur seront dévoilés plus tard via un communiqué de presse. Ce partenariat prolonge la stratégie de Remedy consistant à créer et à développer ses propres licences pour en faire des franchises connues sur le long terme. Les deux jeux seront lancés sur les plateformes de consoles de nouvelle génération et sur PC dans les prochaines années. - Remedy.

sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à 49,99 € au lieu de 60 €, soit une réduction de 17 %.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors qu'ils sont à l'origine de nombreux jeux largement plébiscités par les joueurs et la presse, tels que Max Payne, Alan Wake et Control, les développeurs de chez Remedy sont heureux d'annoncer la signature d'un nouveau contrat leur permettant de publier deux nouveaux jeux encore non annoncés. En effet, c'est via un communiqué de presse publié récemment que l'entreprise finlandaise nous prévient de. De plus, il est précisé que Remedy récupérera la moitié des revenus générés par ces futures œuvres, étant donné qu'ils en possèdent la propriété intellectuelle.Selon les dires du studio,. Ces deux œuvres seront d'ailleurs développées avec le moteur propriétaire Northlight qui avait déjà été utilisé par le passé pour Control et Quantum Break.Concernant les détails de ce partenariat,Il faudra maintenant. Ces titres étant prévus pour une parution dans plusieurs années,Pour rappel, Control , le dernier jeu de Remedy, est. Si vous souhaitez vous le procurer,