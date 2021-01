Jeux PS+ février 2021

Control

Concrete Genie

Destruction All-Stars

Outre la possibilité de profiter de certaines fonctionnalités multijoueur, les abonnéspeuvent obtenir, chaque mois, au moins deux jeux gratuits, et ce tant que leur abonnement est valable. Après avoir rendu disponibles ces derniers mois quelques classiques, trois nouveaux jeux seront proposés gratuitement suretpour ce mois deDéveloppé par Remedy dont la réputation n'est plus à faire,est un jeu solo, dans lequel nous incarnons Jesse Fande, qui tente de retrouver son frère disparu 17 ans plus tôt, tout en essayant de mettre fin à l'apparition soudaine d'une entité surnaturelle et dangereuse. Au fil de son aventure, la jeune héroïne apprendra à manier plusieurs pouvoirs, dont la télékinésie.Control sera disponible dans son Ultimate Edition dès le 2 février, aussi bien sur PS4 que PS5.Développé par Pixelopus,est un jeu d'aventure totalement solo, dans lequel Ash, un jeune garçon, se fait voler son carnet qu'il utilisait pour dessiner. Il part alors à la recherche des pages qui ont été dispersées dans la petite ville abandonnée de Denska et finit par trouver un pinceau qui donne vie à ses dessins. Il tentera alors de redonner un peu de lumière à sa ville.Concrete Genie sera disponible dès le 2 février, uniquement sur PS4.Le but du jeu est relativement simple : monter dans une voiture et faire le plus de dégâts possible avec celle-ci. Pour ce faire, les joueurs auront la possibilité de choisir parmi 16 personnages, lesquels ont tous des particularités. Même s'il a été créé pour jouer en ligne, il dispose d'un mode solo.Destruction All-Stars sera disponible uniquement sur PS5, mais pourra être récupéré jusqu'au 6 avril.