Conan le Barbare fait son grand retour dans un roguelike prometteur

Annoncé lors des Golden Joystick Awards, Conan: The Black Pyramid signe le retour du célèbre barbare dans un action-RPG mâtiné de roguelite. Prévu pour 2027, ce titre ambitieux plonge les joueurs dans un univers sombre mêlant heroic fantasy et horreur cosmique.

L'univers impitoyable de Robert E. Howard s'apprête à connaître une nouvelle adaptation vidéoludique majeure. C'est à l'occasion de la cérémonie des Golden Joystick Awards que l'éditeur Grindstone et le studio de développement Games Farm ont levé le voile sur Conan: The Black Pyramid. Ce nouveau projet se présente comme un action-RPG aux mécaniques de roguelite, une proposition audacieuse qui mêle habilement la brutalité de la dark fantasy aux mystères insondables de l'horreur cosmique.

Une alliance inattendue de héros légendaires

Le scénario du jeu repose sur un postulat simple. Une force mystérieuse arrache des figures mythiques à leur propre époque pour les enfermer au sein de la Pyramide Noire. Ce labyrinthe ténébreux, qui défie les lois de l'espace et du temps, modifie sa structure à chaque nouvelle exploration. L'objectif des joueurs sera de survivre à ces descentes périlleuses pour découvrir l'entité responsable de leur invocation.

Pour accomplir cette quête, cinq personnages jouables seront proposés au lancement. Parmi eux, les fans retrouveront avec joie des figures emblématiques telles que Conan, Solomon Kane ou encore Dark Agnes. Chaque héros disposera d'un style de combat unique, permettant d'alterner entre affrontements au corps à corps, maîtrise de l'épée, armes à feu et magie noire. Le système de combat promet d'être viscéral, récompensant l'agressivité par des exécutions brutales que le joueur pourra déclencher au moment opportun.











Des mécaniques de progression profondes

L'aspect roguelite ne se limitera pas à la génération procédurale des niveaux. La personnalisation des combattants s'annonce riche grâce à un système combinant des souvenirs de guerrier, des artefacts anciens et des maîtrises de combat. Une mécanique originale basée sur des dés viendra pimenter l'exploration. Les aventuriers pourront récolter ces objets au fil de leur progression et choisir de les dépenser immédiatement pour obtenir un meilleur équipement, ou de les conserver pour les moments critiques.

Le titre offrira également la possibilité de braver ces dangers en solitaire ou en coopération en ligne à deux joueurs, avec un système de récompenses et de progression individualisé pour chaque participant.

Un hommage respectueux à l'œuvre originale

Les développeurs de Games Farm affichent une volonté claire de respecter le matériau d'origine. La direction artistique s'oriente vers des graphismes réalistes et sombres, se rapprochant davantage des standards visuels d'un action-RPG classique que des productions roguelite habituelles.

Nous sommes ravis de ramener un héros légendaire comme Conan dans le monde du jeu vidéo moderne. Les histoires de Robert E. Howard comptent beaucoup pour nous, et nous les abordons avec tout le soin et le respect qu'elles méritent. Nous voulons que les joueurs pénètrent dans le monde qu'ils ont imaginé en lisant ces histoires, dans toute sa gloire sauvage et étrange.

Marcos Cronander, président de Heroic Signatures, souligne l'importance de mettre en avant des aspects souvent négligés de cet univers.

Horreurs cosmiques, sorcellerie altérant la réalité, êtres anciens venus d'autres mondes, ces aspects moins connus sont parmi les parties les plus fascinantes de Conan, et les joueurs pourront enfin les expérimenter.

Il faudra cependant patienter un peu, étant donné que Conan: The Black Pyramid est prévu pour 2027, sans plus de précision pour le moment. Il arrivera dans un premier temps sur PC, via Steam, avant que les versions consoles ne suivent.