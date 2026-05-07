Le très attendu Chrono Odyssey dévoile un système de progression ultra prometteur

Le très attendu MMORPG Chrono Odyssey précise ses mécaniques de jeu avec une nouvelle communication. Au programme, un système de progression repensé, des compagnons pour adoucir la difficulté et des équipements inspirés du bestiaire pour renforcer l'immersion.

L'équipe de développement derrière le très attendu MMORPG Chrono Odyssey vient de partager une nouvelle mise à jour des développeurs, rapprochant un peu plus les joueurs de la prochaine phase de test. Cette mise à jour s'attaque à des éléments centraux du jeu, promettant de transformer radicalement l'expérience de combat et d'exploration. En abandonnant les sentiers battus de la progression classique, le studio affiche une ambition claire, celle d'offrir une profondeur mécanique inédite.





Le système Matrix redéfinit la progression

Le cœur de cette annonce réside dans le système Matrix, une mécanique de progression par nœuds qui remplace l'évolution linéaire habituelle. Chaque arme se divise désormais en plusieurs styles de combat distincts. Sachant que chaque classe peut manier plusieurs armes, les joueurs auront accès à une multitude d'approches tactiques. Cette diversité sera encore accentuée par l'attribution des statistiques, les compétences passives et les attributs de l'équipement de chaque personnage.















Les développeurs précisent leur vision concernant cette nouveauté majeure :

Au-delà de l'amélioration de la détection des coups et du retour tactile des combats, nous nous sommes concentrés sur la résolution des déséquilibres entre les classes et la redondance des affrontements. En introduisant le système Matrix, nous visons à offrir une complexité mécanique plus profonde et une expérience de jeu plus dynamique.

Même au sein d'une compétence identique, le rythme de combat, la vitesse d'incantation et les effets visuels pourront varier selon la voie choisie. Les joueurs seront ainsi encouragés à expérimenter pour trouver leur propre style de jeu optimal.

Un soutien bienvenu face aux pics de difficulté

L'exploration en monde ouvert apporte souvent son lot de défis imprévus. Pour éviter que les joueurs ne se heurtent à des murs de difficulté frustrants, Chrono Odyssey introduit le système de soutien. Dès le premier portail temporel, il sera possible d'affronter les dangers de Setera aux côtés d'un personnage non-joueur optionnel. Ce compagnon a été pensé pour lisser la courbe de progression sans pour autant sacrifier le sentiment d'accomplissement ni entraver la liberté d'exploration.

Cette assistance s'accompagne d'une refonte de l'équilibrage global, visant à fournir des indications plus intuitives sur le niveau d'équipement requis pour aborder certaines zones ou donjons complexes.

Des équipements forgés dans la chair des monstres

L'immersion franchit un nouveau cap avec l'ajout des équipements de monstres. Les aventuriers pourront désormais revêtir des armures et manier des armes qui reflètent l'apparence et les caractéristiques des créatures vaincues. Qu'il s'agisse d'un casque façonné à partir des restes du Vide ou d'une arme arrachée à une cible de prime, chaque pièce racontera une histoire. Les créateurs souhaitent que la chasse aux boss mondiaux, l'artisanat et l'accomplissement des quêtes ancrent plus profondément les aventuriers dans la riche mythologie de l'univers.

Enfin, le confort de jeu n'est pas en reste. Pour anticiper les événements mondiaux à grande échelle et garantir la stabilité des serveurs, une architecture multicanal a été déployée. La navigation gagne également en clarté grâce à l'ajout d'indicateurs de hauteur sur la boussole, une aide précieuse dans les grottes sinueuses ou sur les falaises escarpées. Et la carte du monde affiche désormais les marqueurs de quête de façon lisible, permettant de distinguer d'un simple coup d'œil si un donjon est non découvert, exploré ou complètement terminé.

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Davantage d'informations seront communiquées dans les mois à venir, alors qu'une nouvelle phase de test devrait être organisée rapidement. Les développeurs auront à cœur de se rattraper, après la bêta qui avait déçu en juin dernier.