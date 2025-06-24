Chrono Odyssey sous le feu des critiques : les joueurs dénoncent des contenus copiés sur New World

Après une bêta fermée particulièrement réussie, Chrono Odyssey n'a pas échappé aux critiques. La raison ? Des fonctionnalités auraient été clairement plagiées de New World. Mais est-ce vraiment le cas ?
Le week-end dernier, les joueurs ont pu découvrir la bêta fermée de Chrono Odyssey
, l'un des MMORPG les plus attendus de ces derniers mois. Malgré une promesse séduisante alliant un système de combat dynamique façon souls-like et une ambiance cosmique aux accents horrifiques, cette session d'essai laisse les joueurs perplexes : l'inspiration semble avoir franchi la frontière de la copie pure et simple
.
Chrono Odyssey et New World : une ressemblance troublante
Dès les premières heures de jeu, les similitudes entre Chrono Odyssey
et le MMORPG d'Amazon, New World
, sautent aux yeux des participants de la bêta. L'échange dynamique de deux armes en combat, le système d'artisanat réparti dans différents ateliers au sein des villes, ou encore l'interface utilisateur et les menus quasi identiques, tout semble évoquer directement le titre sorti en 2021.
Même la récolte de ressources reprend les codes visuels déjà vus dans New World
, avec des arbres aux reflets bleus et rouges indiquant la présence de matériaux rares. À ces ressemblances s'ajoute un système de voyage rapide qui reprend, lui aussi, le principe déjà présent chez son prédécesseur.
Des preuves flagrantes de contenu copié
Certains joueurs, particulièrement attentifs aux détails, sont allés plus loin en révélant des preuves incontestables de la reprise directe de structures et de mécaniques. Sur Twitch, Nosfer4tuX
souligne des similitudes particulièrement frappantes entre les fortifications de Chrono Odyssey
et celles de New World
, indiquant des ressemblances bien au-delà de simples inspirations.
« C'est franchement gênant. Ils ne pourront pas évoluer rapidement si l'essentiel de leur contenu provient d'un autre jeu qu'ils ont eu tout ce temps pour développer
», déplore l'utilisateur Ex_Lives
sur Reddit
.
De son côté, l'utilisateur Ninjacat74
dévoile des captures d'écran prises en dehors des limites de la bêta, prouvant que des éléments comme les camps militaires, la gestion territoriale ou encore les systèmes de taxes sont tout simplement calqués sur ceux de New World
.
"Can I copy your homework?" - "Yeah just make sure you change it a bit"
byu/Ninjacat74 inchronoodyssey
Un potentiel malgré la polémique ?
Même s'il est difficile de différencier l'inspiration du plagia, les ressemblances sont ici frappantes pour ne pas avoir le doute. Si ces accusations sont sévères et très répandues, tout n'est pas perdu pour autant. Malgré les reproches adressés à Chrono Odyssey
, le jeu se distingue par certains aspects, notamment grâce au design de ses donjons et à son univers qui mêle avec originalité des éléments extraterrestres à une ambiance plus sombre et inquiétante.
Certes, la bêta fermée présentait des performances médiocres et un manque général de finition, mais il est important de rappeler que cette version du jeu daterait d'il y a près d'un an. La possibilité existe donc bel et bien pour le studio de revoir sa copie, de peaufiner son jeu et de réussir à s'affranchir de son image actuelle de « mod de New World
».
Les développeurs devront réagir rapidement et efficacement face à ces accusations sérieuses s'ils espèrent regagner la confiance des joueurs. À l'heure actuelle, Chrono Odyssey
fait plus parler de lui pour ses ressemblances problématiques que pour ses qualités intrinsèques. Il ne reste plus qu'à espérer que le studio saura saisir cette opportunité pour rectifier le tir et proposer une expérience authentique, capable de séduire durablement les amateurs de MMORPG.
commentaires (2)
Du placeholder qui était déjà supprimé dans la version d'après.
C'est une version de développement.
Les gens sont juste pas futfuts...
On appelle ça des idiots.
Ce contenu, comme la conquête et sa ville, était un contenu placeholder qui était censé être inaccessible.
Ce contenu était uniquement présent sur ce build, et ceux-ci étaient déjà supprimées sur le build suivant, vu que le test n'a pas été concluant, et ce système ne sera pas ajouté.
Le placeholder utilisant des assets d'autres jeux, dans un jeu, en développement, qui n'est même pas dans une réelle bêta (pour rappel c'était un test serveur, de base.) est particulièrement classique......