Chrono Odyssey : La bêta Steam a ses dates, nouvelle bande-annonce lors du Summer Game Fest

Le très attendu MMORPG en monde ouvert Chrono Odyssey a profité du Summer Game Fest pour révéler les dates officielles de son prochain playtest. Les joueurs pourront ainsi découvrir le jeu du 20 au 22 juin 2025 sur Steam, et explorer pour la première fois cet univers ambitieux conçu par le studio Chrono, entièrement développé sous Unreal Engine 5. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce playtest, ainsi que sur les mécaniques et spécificités du jeu.

Un open-world spectaculaire et diversifié

Arrêter le temps : immobilisez vos ennemis pour prendre l'avantage en combat.

immobilisez vos ennemis pour prendre l'avantage en combat. Rembobiner le temps : revenez quelques instants en arrière pour éviter des erreurs fatales ou optimiser votre stratégie.

revenez quelques instants en arrière pour éviter des erreurs fatales ou optimiser votre stratégie. Explorer le passé : revivez les événements historiques majeurs du monde d'Optn et découvrez des aspects narratifs inédits.

Dungeons, raids et contenu PvP riche

Des donjons et raids : accessibles en solo ou en groupe, avec des boss variés à affronter et des récompenses uniques à la clé.

accessibles en solo ou en groupe, avec des boss variés à affronter et des récompenses uniques à la clé. Un riche contenu PvP : permettant aux joueurs de s'affronter et de remporter des récompenses spéciales.

Dates et accès au playtest

Chrono Odyssey se distingue par un monde ouvert sans aucun temps de chargement, promettant une exploration fluide. Le jeu propose une grande diversité d'environnements allant des terres enneigées aux marécages, garantissant ainsi une expérience visuelle riche et variée.La grande originalité du titre réside dans sa mécanique principale, le. Cet outil permet aux joueurs de :Ces capacités temporelles promettent des combats innovants, stratégiques et dynamiques, offrant une nouvelle dimension à l'action-RPG classique.L'exploration ne sera pas le seul attrait de Chrono Odyssey, puisque le jeu intégrera :Ces contenus, pensés pour favoriser aussi bien l'expérience solo que la coopération entre amis, devraient occuper les joueurs durablement.Le playtest de Chrono Odyssey sur Steam aura lieu du. Pour avoir la chance d'y participer, il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu et de s'inscrire dès que possible. Si vous êtes sélectionné, vous serez averti par mail.