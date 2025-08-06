Chrono Odyssey victime d'un report massif après une bêta en demi-teinte

Si vous espériez découvrir l'univers de Chrono Odyssey en 2025, préparez-vous à une mauvaise surprise. Kakao Games vient de repousser la date de sortie de son prochain MMORPG suite à un constat amer.
En juin 2025, Chrono Odyssey
s'est dévoilé un peu plus aux joueurs sous la forme d'un playtest de deux jours
. Cette nouvelle phase de test semblait prometteuse, d'autant que le MMORPG édité par Kakao Games a eu droit à une importante phase de bêta au tout début de l'année. Ces tests successifs laissaient supposer que le titre serait bien lancé à la fin de l'année 2025, comme cela était prévu à l'origine. Mais en interne, un changement majeur vient d'être annoncé.
Une refonte presque complète de Chrono Odyssey annoncée par les développeurs du titre
Kakao Games a publié un rapport concernant les résultats financiers de l'entreprise pour le deuxième trimestre
. Rédigé suite à une présentation aux investisseurs, il mentionne un détail intriguant sur Chrono Odyssey
. En effet, le jeu ne serait plus prévu pour la fin d'année 2025 mais pour le quatrième trimestre 2026.
Le MMORPG aurait donc un an de retard par rapport à son lancement originel et ce choix aurait été motivé par les retours des joueurs.
Durant la phase de bêta, de nombreux participants ont émis des commentaires négatifs au sujet de Chrono Odyssey
. Beaucoup ont déclaré que le gameplay du jeu était « bancal » et trop similaire à celui d'un MMORPG concurrent : New World.
Face à cet afflux de réactions négatives, Kakao Games et ChronoStudios (le développeur du titre) ont annoncé que les équipes allaient retravailler l'ensemble du jeu, y compris les systèmes de combat, le combat et le monde ouvert, l'équilibre et le son.
Deux jeux de Kakao Games désormais prévus pour la fin de l'année 2026
Cette refonte quasi totale du jeu ne serait donc pas sans conséquences sur le lancement du titre, et cela est compréhensible. Toutefois, le rapport mentionne que God Save Birmingham, un autre jeu édité par Kakao Games, allait sortir en 2026, mais au cours du 3e trimestre.
Pour l'heure, le retard de Chrono Odyssey aurait été uniquement annoncé en interne
. Aucun communiqué public n'a encore été publié. Cependant, les plus curieux et les personnes ayant testé le titre estiment que ce retard est nécessaire et qu'il pourrait contribuer à rendre le jeu meilleur. Rappelons que le titre devrait être disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (1)
Je réagis 40 ans après, mais le jeu n'a pas eu de report massif du tout.
Dès début 2025, de manière interne, il n'était PAS prévu de sortir le jeu en 2025 du tout.
De plus, il n'y a jamais eu de dates annoncées, c'était une date investisseur, qui ne fait absolument pas figure de date officielle.
En suite, le jeu, dès début 2025, devait déjà sortir, au minimum en "début deuxième partie de 2026".
Le vrai "report" (qui n'en est pas un encore vu que la date n'a pas été annoncée, mais en sera un) c'est le fait que ça soit pas 2026 mais 2027 du coup.