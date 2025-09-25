Chrono Odyssey : Le MMORPG sort enfin du silence et entretien le flou

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 12h31
Après des semaines sans nouvelles, Chrono Studio a fini par communiquer autour de Chrono Odyssey. Mais la mise au point publiée laisse plus de questions que de réponses.
Chrono Odyssey : Le MMORPG sort enfin du silence et entretien le flou
Depuis son énorme playtest sur Steam en début d'année, Chrono Odyssey s'est fait discret. Classé dans le top 20 des jeux les plus ajoutés à la wishlist sur la plateforme de Valve, le MMORPG de Chrono Studio a pourtant suscité un engouement massif grâce à ses visuels somptueux, ses dragons et son système de combat basé sur la manipulation du temps. Mais après l'engouement, place aux inquiétudes, notamment avec les nombreuses plaintes d'une « copie » de New World.

Un playtest prometteur mais critiqué

Si le potentiel du jeu a séduit, les retours des joueurs ont été plus nuancés. Problèmes de performance, imprécision des hitbox et mécaniques de combat frustrantes ont été pointés du doigt. Un comble, alors que l'affrontement repose sur l'exploitation des points faibles des ennemis, à la manière d'un Monster Hunter.

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Pour rassurer, Chrono Studio avait publié deux longs journaux de développement détaillant un vaste plan de correctifs, allant jusqu'à une refonte du système de combat. Le dernier de ces billets remonte au 30 juillet. Depuis, silence radio du côté des développeurs, jusqu'à très peu.

Une communication qui joue la carte de l'autodérision

Le 23 septembre, le compte officiel du jeu est enfin sorti de son mutisme avec une vidéo mettant en scène la community manager Jenny et deux collègues, Seanny et Manny. On y voit le trio dans leur quotidien, trajet en train, pause pizza, puis réunion au studio. Une séquence légère qui se conclut par une réponse pour le moins surprenante. La vidéo cite un commentaire posté sur Discord :
Il n'y a pas de mise à jour parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Les développeurs travaillent beaucoup en ce moment, il faudra patienter avant de voir des changements et des résultats.
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Un message simple, presque désarmant, qui invite la communauté à la patience. Bong-Gun Bae, PDG de Chrono Studio, s'est même fendu d'une réponse humoristique. « Montrez-nous juste un petit quelque chose et j'apporte café et donuts à l'équipe demain. Meilleure motivation possible », une manière d'humaniser la communication tout en désamorçant les critiques.

Pourquoi ce silence inquiète

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Dans une industrie où les annulations de projets s'enchaînent, l'absence de communication nourrit les doutes. De nombreux fans redoutaient que le projet ne soit en danger, d'autant plus après l'accueil mitigé du playtest. Cette mise au point confirme que le jeu est toujours en développement actif, même si aucune nouveauté concrète n'est encore montrée. Chrono Studio préfère visiblement prendre son temps pour peaufiner son ambitieux MMORPG plutôt que de précipiter les annonces. Tout en communiquant d'une manière décalée pour « rassurer » la communauté. 

Chrono Odyssey reste l'un des MMORPG les plus attendus et les prochaines annonces ne manqueront pas d'attirer le regard des joueurs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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