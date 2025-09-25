Chrono Odyssey : Le MMORPG sort enfin du silence et entretien le flou

Après des semaines sans nouvelles, Chrono Studio a fini par communiquer autour de Chrono Odyssey. Mais la mise au point publiée laisse plus de questions que de réponses.

Un playtest prometteur mais critiqué

Une communication qui joue la carte de l'autodérision

Il n'y a pas de mise à jour parce qu'il n'y a pas de mise à jour. Les développeurs travaillent beaucoup en ce moment, il faudra patienter avant de voir des changements et des résultats.

Pourquoi ce silence inquiète

Depuis son énorme playtest sur Steam en début d'année,. Classé dans le top 20 des jeux les plus ajoutés à la wishlist sur la plateforme de Valve,, ses dragons et son système de combat basé sur la manipulation du temps. Mais après l'engouement, place aux inquiétudes, notamment avec les nombreuses plaintes d'une « copie » de New World.Si le potentiel du jeu a séduit, les retours des joueurs ont été plus nuancés.ont été pointés du doigt. Un comble, alors que l'affrontement repose sur l'exploitation des points faibles des ennemis, à la manière d'un Monster Hunter.Pour rassurer, Chrono Studio avait publié deux longs journaux de développement détaillant un vaste plan de correctifs, allant jusqu'à une refonte du système de combat. Le dernier de ces billets remonte au 30 juillet. Depuis, silence radio du côté des développeurs, jusqu'à très peu.Le 23 septembre, le compte officiel du jeu est enfin sorti de son mutisme avec une vidéo mettant en scène la community manager Jenny et deux collègues, Seanny et Manny. On y voit le trio dans leur quotidien, trajet en train, pause pizza, puis réunion au studio. Une séquence légère qui se conclut par une réponse pour le moins surprenante. La vidéo cite un commentaire posté sur Discord :Un message simple, presque désarmant, qui invite la communauté à la patience. Bong-Gun Bae, PDG de Chrono Studio, s'est même fendu d'une réponse humoristique. « Montrez-nous juste un petit quelque chose et j'apporte café et donuts à l'équipe demain. Meilleure motivation possible », une manière d'humaniser la communication tout en désamorçant les critiques.Dans une industrie où les annulations de projets s'enchaînent,. De nombreux fans redoutaient que le projet ne soit en danger, d'autant plus après l'accueil mitigé du playtest., même si aucune nouveauté concrète n'est encore montrée. Chrono Studio préfère visiblement prendre son temps pour peaufiner son ambitieux MMORPG plutôt que de précipiter les annonces. Tout en communiquant d'une manière décalée pour « rassurer » la communauté.Chrono Odyssey reste l'un des MMORPG les plus attendus et les prochaines annonces ne manqueront pas d'attirer le regard des joueurs.