Chivalry 2 organisera une bêta ouverte une semaine avant sa sortie

Tripwire Interactive et Torn Banner Studios sont dans la dernière ligne droite avant la sortie tant attendue de, près de 9 ans après le lancement du premier opus qui est devenu une référence du genre. Pour que cette nouvelle expérience soit aussi bien accueillie, les développeurs ont organisé une première phase de tests, qui s'est bien déroulée et a permis à de nombreux d'entre nous de découvrir pour la première foiset son gameplay.À l'approche de sa sortie, nous apprenons qu'une nouvelle bêta, ouverte cette fois-ci, sera lancée, pour que tout le monde puisse accéder au titre. L'objectif principal est de tester le cross-play, qui sera activé, mais aussi de potentiellement déceler des problèmes que les développeurs n'auraient pas encore trouvés et appliquer un dernier équilibrage. Pour accompagner cette annonce,Plusieurs nouvelles cartes sont également introduites dans cette bêta, comme le massacre de Coxwell et la bataille de Darkforest.. Notez que l'abonnement au PS+ n'est pas obligatoire sur PlayStation, contrairement au Xbox Live Gold. Si vous n'y avez jamais joué, ce sera le moment de tenter l'occasion, avant de passer à l'achat si vous avez été conquis. Le point fort de cet épisode sont les cartes relativement grandes, remplies de plusieurs dizaines de joueurs, pour des batailles à grande échelle. Pour que les combats se passent au mieux pour vous, vous avez le choix entre quatre classes, qui offrent une façon de jouer unique.sortira une semaine plus tard, le 8 juin. Sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, qui vous le propose sur :