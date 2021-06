Chivalry 2 : Heure de sortie et pré-téléchargement

Heure de sortie Chivalry 2

Deux ans après son annonce,est sur le point d'arriver. Que vous ayez ou non joué au premier opus, vous allez pouvoir participer à des batailles opposant plusieurs dizaines de joueurs, ou plutôt chevaliers, avec les armes d'époques. Que ce soit des épées, des haches, des masses ou encore des arcs, il y en aura pour tous les goûts. Le jeu de combat étant attendu, de nombreux joueurs se demandant. Nous vous expliquons tout ci-dessous.étant un jeu multijoueur avec le cross-play d'activé, le studio en charge de son développement, à savoir Torn Banner Studios, a souhaité que tous les joueurs puissent découvrir l'expérience en même temps. Malheureusement, il va falloir patienter jusqu'à la fin de la journée, puisque, heure française. Cela vaut pour les utilisateurs PlayStation, les Xbox et PC, ces derniers devant obligatoirement passer par l' Epic Games Store Si vous êtes impatients et souhaitez profiter du jeu dès son, sachez que vous pouvez, d'ores et déjà, le pré-télécharger sur Xbox One et Series et PS4/PS5. Pour l'Epic Games Store, il faut patienter jusqu'à ce mardi 10h30, soit quelques heures à peine avant son lancement.Rappelons que Torn Banner Studios a expliqué que des nouveautés seront implantées au fil du temps, par le biais de mises à jour de contenu ces prochains mois. Vous pouvez retrouver de plus amples informations ici