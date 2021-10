Chivalry 2 accueille The Fight Knight, sa deuxième mise à jour majeure

PC Édition standard → 19,54 € au lieu de 35,99 €, soit 46 % de réduction. Édition spéciale → 23,79 € au lieu de 43,99 €, soit 46 % de réduction.

Voilà quatre mois queest apparu sur PC et consoles, laissant le temps aux joueurs de bien découvrir le jeu, mais aussi de profiter d'une première grosse mise à jour, en août. En cette fin de mois d'octobre, Torn Banner Studios a déployé une deuxième mise à jour majeure, après quelques jours passés en tests. Cette dernière apportera pas mal de choses, notamment au niveau des modes de jeu, étant donné que deux nouveaux sont introduits.Le premier, nommé, vous permettra de vous battre contre d'autres joueurs avec tout ce que vous trouverez à proximité que ce soit des chaises, des tonneaux ou encore des rouleaux à pâtisserie. Le deuxième, nommé, est plus commun, puisque les combats se feront à l'aide des armes classiques, bien que toute élimination soit définitive. Cela veut dire que l'équipe vainqueur sera celle ayant en dernier en chevalier en vie.Une nouvelle arme pourra également être utilisée sur les champs de bataille,. Épée dotée d'une longue et fine lame, elle sera idéale pour les attaques rapides et démembrer vos adversaires en un rien de temps. Pour le reste, notez que les développeurs ont fait en sorte qu'un bras coupé ne vous tue plus. Vous serez en effet capable de donner un coup de boule, ou plutôt un coup de casque, pour tenter une dernière attaque avant de rendre les armes.Enfin, ce sont plusieurs améliorations, notamment du côté du mode Arène, qui sont à mentionner, alors qu'un événement spécial Halloween est lancé, du 26 octobre au 7 novembre.reste disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Si vous souhaitez l'acquérir tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :