Century: Age of Ashes : Le free-to-play dragonesque sera disponible en février

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'une des annonces de cette cérémonie des Game Awards 2020 était la présentation du nouveau jeu de. Dévoilé à travers une bande-annonce, cette petite équipe de 30 personnes travaille en effet sur, les joueurs se retrouveront plongés dans. Bien entendu, ces derniers devront mener un grand nombre de combats aériens.Pour cela, ils vont d'abord: Bouclier et désorientation pour, traque et destruction pour, et furtivité et piège pour. Il y aura égalementdans lesquels ils pourront s'affronter :(match à mort par équipe),(3 équipes de 6) et(capture de drapeau). Une expérience originale donc, créée par une équipe bordelaise. Century: Age of Ashes sera disponible en accès anticipé et free-to-play sur Steam en février 2021.