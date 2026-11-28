Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Autrefois flamme ardente dans la langue de Cicéron, je brûle aujourd'hui la rétine de celui qui refuse de me voir.
Indice 2Spectre lumineux de l'évidence, je me révèle souvent au moment précis où la faute est commise.
Indice 3Le menteur redoute ma présence, car je dissipe instantanément les ombres du doute et de la dissimulation.
Indice 4Lorsqu'une injustice ou une inégalité porte mon nom, elle choque immédiatement tous les regards.
Indice 5Frère de l'incontestable et du manifeste, on dit souvent de moi que je saute aux yeux.
Indice 6Associé à un délit, je signifie que l'infraction a été surprise au moment même de son exécution.
Indice 7Je suis cet adjectif que l'on utilise pour qualifier un mensonge si énorme qu'il ne trompe absolument personne.
Indice 8Je sers à qualifier ce qui est d'une évidence telle qu'il est absolument impossible de le nier ou de le cacher.
Solution du 28 novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 novembre 2026Flagrant
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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