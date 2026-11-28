Test du FlexiSpot C7 Morpher : Un fauteuil ergonomique ambitieux, mais pas irréprochable

Le marché des fauteuils ergonomiques est devenu particulièrement concurrentiel. Les fabricants rivalisent désormais d'ingéniosité pour proposer toujours plus de réglages, de mécanismes et de fonctionnalités censés améliorer le confort au quotidien. FlexiSpot, qui s'est progressivement imposé comme un acteur important du mobilier de bureau, notamment les bureaux, entend bien tirer son épingle du jeu avec le C7 Morpher, son fauteuil ergonomique le plus ambitieux.