Cémantix 1730 : Indices et solution, quel est le mot du 26 novembre 2026 ?



le 26 novembre 2026 à 00h02 Publié par Florian Lelong le 26 novembre 2026 à 00h02

Retrouvez la solution Cémantix du 26 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 26 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Dépourvu de matière et de chair, je réside dans les limbes nébuleux de ce qui n'existe qu'en puissance.



Indice 2 Jumeau insaisissable du monde concret, je suis un miroir trompeur où l'on voyage sans jamais faire le moindre pas.



Indice 3 Mon essence s'oppose farouchement à l'actuel, bien que je contienne déjà en moi toutes les propriétés de ce qui pourrait éclore.



Indice 4 À notre époque moderne, je qualifie souvent un univers de pures illusions façonné par la froide logique des algorithmes.



Indice 5 Grâce à moi, vous pouvez explorer de lointaines contrées ou piloter des engins spatiaux tout en restant tranquillement dans votre salon.



Indice 6 On m'associe très souvent à ces fameux casques immersifs qui trompent vos yeux pour vous plonger au coeur du jeu.



Indice 7 Je sers couramment à décrire des amitiés, des monnaies ou des réunions qui n'ont lieu qu'à travers la magie d'internet.



Indice 8 Se dit de ce qui n'a pas d'existence physique ou tangible, mais qui simule la réalité par le biais d'un environnement numérique.



Solution du 26 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 26 novembre 2026 Virtuel



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.