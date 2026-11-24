Cémantix 1728 : Indices et solution, quel est le mot du 24 novembre 2026 ?



le 24 novembre 2026 à 00h06 Publié par Florian Lelong le 24 novembre 2026 à 00h06

Retrouvez la solution Cémantix du 24 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 24 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Muet pendant l'orage des mots, mon âme plurielle scelle finalement le sort de celui qui attend.



Indice 2 Dans l'arène de la vérité, je suis une entité aux visages multiples souvent née du hasard.



Indice 3 Retiré loin des regards, je pèse le doute et la certitude pour fondre plusieurs consciences en une seule.



Indice 4 Devant moi, les orateurs déploient toute leur éloquence pour tenter d'emporter ma décision.



Indice 5 Qu'il s'agisse de fautes à punir ou de talents à récompenser, ma délibération est toujours souveraine.



Indice 6 Au tribunal des assises, l'avocat de la défense me regarde dans les yeux pour tenter d'obtenir la clémence.



Indice 7 C'est devant ma table que les candidats d'un concours défilent en espérant recevoir la meilleure note.



Indice 8 Groupe de personnes désignées pour évaluer des candidats, décerner un prix ou rendre un jugement formel.



Solution du 24 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 24 novembre 2026 ``jury



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.