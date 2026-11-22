Solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 22 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'ombre des esprits tourmentés, je murmure des promesses de cendres.
Indice 2Chassé des hauteurs célestes, j'ai fait des abîmes mon royaume éternel.
Indice 3On me donne parfois le visage d'un bouc ou les ailes d'une nuit sans lune.
Indice 4Je suis souvent accusé de posséder les vivants pour les pousser au vice.
Indice 5Pour me chasser du corps d'un malheureux, il faut faire appel à un exorciste.
Indice 6Les cornes sur mon front et ma queue fourchue font trembler les âmes pieuses.
Indice 7Je suis l'incarnation du mal dans de nombreuses religions et croyances.
Indice 8Créature surnaturelle et malfaisante qui habite les enfers et tourmente les humains.
Solution du 22 novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 22 novembre 2026Démon
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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