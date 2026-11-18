Cémantix 1722 : Indices et solution, quel est le mot du 18 novembre 2026 ?



le 18 novembre 2026 à 00h04 Publié par Florian Lelong le 18 novembre 2026 à 00h04

Retrouvez la solution Cémantix du 18 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 18 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Fille paradoxale de la clarté, je meurs pourtant sur-le-champ lorsque l'astre me frappe en plein cœur.



Indice 2 Compagne muette et sans visage, je m'étire avec la fatigue du jour mais trépasse à l'heure du zénith.



Indice 3 Insaisissable captive des surfaces, mon poids est inexistant mais je peux assombrir la plus vaste des vallées.



Indice 4 Je te suis fidèlement dans la rue, m'allongeant ou rétrécissant selon ta distance avec le lampadaire.



Indice 5 Le célèbre garçon qui refusait de grandir au pays imaginaire a dû demander à Wendy de me recoudre à ses souliers.



Indice 6 Les grands arbres feuillus m'offrent généreusement aux promeneurs épuisés qui cherchent à fuir la canicule.



Indice 7 Je suis cette silhouette noire qui imite tes gestes et s'étale sur le sol quand le soleil brille dans ton dos.



Indice 8 Il s'agit de la zone sombre résultant de l'interception des rayons lumineux par un corps opaque.



Solution du 18 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 18 novembre 2026 Ombre



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.