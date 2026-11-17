Cémantix 1721 : Indices et solution, quel est le mot du 17 novembre 2026 ?



le 17 novembre 2026 à 00h07 Publié par Florian Lelong le 17 novembre 2026 à 00h07

Retrouvez la solution Cémantix du 17 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 17 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 17 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 17 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Informe à ma naissance, je dois subir la violence des poings pour trouver mon corps et mon élasticité.



Indice 2 Reposant sous un linge dans la tiédeur de l'ombre, je gonfle d'orgueil avant de braver l'épreuve du feu.



Indice 3 L'être humain doté d'une âme charitable est souvent comparé à ma nature, bien que je sois capable de coller aux doigts.



Indice 4 Tranchée, étirée ou roulée, je prends une infinité de formes pour enlacer les sauces italiennes qui m'accompagnent.



Indice 5 L'artisan boulanger me façonne dès les premières lueurs de l'aube en mélangeant simplement de l'eau, du sel et de la farine.



Indice 6 Qu'on me dise brisée, sablée ou feuilletée, je constitue la fondation indispensable de toute bonne tarte qui se respecte.



Indice 7 Les enfants adorent me modeler entre leurs mains pour créer des formes et des personnages très colorés.



Indice 8 Préparation culinaire ou matière molle et malléable obtenue en mélangeant une substance en poudre avec un liquide.



Solution du 17 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 17 novembre 2026 Pâte



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.