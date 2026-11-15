Cémantix 1719 : Indices et solution, quel est le mot du 15 novembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 15 novembre 2026 à 03h09
Retrouvez la solution Cémantix du 15 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1719 : Indices et solution, quel est le mot du 15 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 novembre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Bien qu'il explore des domaines infinis de connaissances, il reste souvent captif de sa tour d'ivoire.


Indice 2Jadis vêtu d'une toge solennelle, il consacre aujourd'hui son existence à repousser les frontières de l'entendement humain.


Indice 3Maître des estrades et des gradins noirs de monde, il transmet la lumière de l'esprit à ceux qui viennent l'écouter.


Indice 4Chercheur passionné ou pédagogue exigeant, il guide les étudiants vers l'obtention de leurs diplômes supérieurs.


Indice 5Vous le croiserez assurément sur un vaste campus, souvent plongé dans ses recherches ou préparant son prochain cours.


Indice 6Membre éminent d'une faculté, il partage son temps entre les laboratoires, les bibliothèques et les amphithéâtres.


Indice 7Cet adjectif qualifie aussi bien le restaurant bon marché où déjeunent les étudiants que le centre hospitalier qui forme les futurs médecins.


Indice 8Terme désignant une personne qui enseigne dans un établissement d'enseignement de plus haut degré, ou ce qui est relatif à cette même institution.


Solution du 15 novembre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026Universitaire


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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