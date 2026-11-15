Cémantix 1719 : Indices et solution, quel est le mot du 15 novembre 2026 ?



le 15 novembre 2026 à 03h09 Publié par Florian Lelong le 15 novembre 2026 à 03h09

Retrouvez la solution Cémantix du 15 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 15 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Bien qu'il explore des domaines infinis de connaissances, il reste souvent captif de sa tour d'ivoire.



Indice 2 Jadis vêtu d'une toge solennelle, il consacre aujourd'hui son existence à repousser les frontières de l'entendement humain.



Indice 3 Maître des estrades et des gradins noirs de monde, il transmet la lumière de l'esprit à ceux qui viennent l'écouter.



Indice 4 Chercheur passionné ou pédagogue exigeant, il guide les étudiants vers l'obtention de leurs diplômes supérieurs.



Indice 5 Vous le croiserez assurément sur un vaste campus, souvent plongé dans ses recherches ou préparant son prochain cours.



Indice 6 Membre éminent d'une faculté, il partage son temps entre les laboratoires, les bibliothèques et les amphithéâtres.



Indice 7 Cet adjectif qualifie aussi bien le restaurant bon marché où déjeunent les étudiants que le centre hospitalier qui forme les futurs médecins.



Indice 8 Terme désignant une personne qui enseigne dans un établissement d'enseignement de plus haut degré, ou ce qui est relatif à cette même institution.



Solution du 15 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026 Universitaire



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.