Cémantix 1715 : Indices et solution, quel est le mot du 11 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 11 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 11 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 11 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Né de la poudre et de l'eau, je fige le temps dans une étreinte grise et implacable.
Indice 2Mon squelette est parfois d'acier, mais ma chair artificielle ne saigne jamais sous le marteau.
Indice 3Pâte molle à l'aube de mon existence, je deviens la roche que la nature n'a jamais enfantée.
Indice 4On me coule dans des moules pour élever les cités modernes vers les nuages.
Indice 5Les bâtisseurs me brassent dans une grande toupie bruyante avant de m'étaler au sol.
Indice 6Je suis le matériau gris et dur sur lequel reposent vos fondations et vos murs.
Indice 7Au sens figuré, on utilise mon nom pour qualifier un alibi parfaitement solide ou un plan infaillible.
Indice 8Matériau de construction artificiel formé par le mélange de ciment, de sable, de gravier et d'eau, qui durcit en séchant.
Solution du 11 novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 11 novembre 2026Béton
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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