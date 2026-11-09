Cémantix 1713 : Indices et solution, quel est le mot du 9 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 9 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Voûte charnelle ou dôme de pierre, il couronne le goût autant qu'il abrite la royauté.
Indice 2Édifice où se rend la justice ou temple des saveurs, il s'érige avec majesté pour juger les hommes comme les mets.
Indice 3Si un illustre facteur a mis des décennies à bâtir le sien de ses mains, l'épicurien s'en sert chaque jour pour savourer son repas.
Indice 4C'est la somptueuse demeure historique où résident traditionnellement les monarques, les princes ou les présidents.
Indice 5L'œnologue l'exerce quotidiennement pour déceler avec précision les subtilités et les arômes cachés d'un grand vin.
Indice 6En anatomie humaine, il forme la paroi supérieure de la cavité buccale et peut parfois brûler si l'on mange trop chaud.
Indice 7Celui de Versailles, avec sa somptueuse galerie des Glaces, attirait autrefois toute la cour du Roi-Soleil.
Indice 8Vaste et magnifique résidence d'un chef d'État ou d'un souverain, ce terme désigne également la voûte osseuse et charnue située à l'intérieur de la bouche.
Solution du 9 novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 9 novembre 2026Palais
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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