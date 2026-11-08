Cémantix 1712 : Indices et solution, quel est le mot du 8 novembre 2026 ?



le 08 novembre 2026 à 00h08 Publié par Florian Lelong le 08 novembre 2026 à 00h08

Retrouvez la solution Cémantix du 8 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Cémantix du Mot du Jour du 8 novembre 2026 Tous les jours, à minuit, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 8 novembre 2026.



Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 8 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Immatérielle et pourtant puissante, elle accorde à l'âme le pouvoir d'exercer ses mystérieux talents.



Indice 2 Lorsqu'elle vous est généreusement accordée, le choix devient vôtre sans l'ombre d'une obligation.



Indice 3 Le temps et la folie sont ses pires ennemis car leur impitoyable passage finit souvent par l'altérer ou la ravir.



Indice 4 Entre les murs de ses antiques bâtiments, les jeunes esprits viennent s'abreuver à la source du savoir supérieur.



Indice 5 Les étudiants pressés aiment la raccourcir en seulement trois petites lettres pour désigner leur lieu d'étude.



Indice 6 Qu'elle soit dédiée au droit, aux lettres ou à la médecine, elle exige toujours de longues années de labeur.



Indice 7 Dans le langage courant, elle se présente comme le parfait synonyme d'une aptitude à accomplir quelque chose.



Indice 8 Aptitude physique ou intellectuelle d'un être vivant, ou établissement d'enseignement supérieur constituant la division d'une université.



Solution du 8 novembre 2026 Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 8 novembre 2026 Faculté



Cémantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.



Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.



Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour. Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.