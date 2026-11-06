Cémantix 1710 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 novembre 2026 à 00h06
Retrouvez la solution Cémantix du 6 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1710 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 6 novembre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 6 novembre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 6 novembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Né de la pierre et du labeur des anciens, je dresse ma couronne minérale vers les cieux pour défier l'éternité.


Indice 2Gardien de secrets oubliés et de sang royal, mon cœur glacé résonne encore du fracas des armures.


Indice 3Immobile colosse aux pieds souvent prisonniers des eaux, j'ai vu choir des empires devant ma porte close.


Indice 4Les souverains d'antan et leur cour fastueuse faisaient de mes vastes salles leur noble demeure.


Indice 5Pour franchir le fossé qui me protège, le visiteur devait jadis attendre que s'abaisse mon lourd pont de bois.


Indice 6À la belle saison, les jeunes enfants s'amusent à reproduire ma silhouette éphémère avec du sable sur la plage.


Indice 7Mon prestigieux nom précède très souvent celui des grands crus sur les étiquettes des bouteilles de vin.


Indice 8Je suis une vaste et magnifique demeure seigneuriale ou royale, souvent fortifiée au Moyen Âge pour résister aux attaques ennemies.


Solution du 6 novembre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 6 novembre 2026Château


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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