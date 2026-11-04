Cémantix 1708 : Indices et solution, quel est le mot du 4 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 4 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 4 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 4 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'esprit du logicien, je suis la nuance subtile qui sépare ce qui est absolument nécessaire de ce qui est simplement possible.
Indice 2Sans changer l'action de la phrase, j'altère sa couleur pour trahir le doute ou la certitude formelle de celui qui s'exprime.
Indice 3Opposée à l'harmonie classique, mon ancienne nature donne aux chants grégoriens leurs atmosphères si particulières.
Indice 4Je me cache souvent au pluriel dans les petits caractères des contrats pour préciser la façon dont un accord doit être exécuté.
Indice 5Lorsqu'il s'agit de régler une facture importante, on me consulte systématiquement pour savoir si l'on doit payer comptant ou en plusieurs mensualités.
Indice 6Avant d'organiser un examen ou un grand événement, il est indispensable de définir chacune de mes dispositions pratiques.
Indice 7Dans le langage courant, on m'emploie presque toujours comme un synonyme formel d'une manière, d'une méthode ou d'une façon de procéder.
Indice 8Je suis une condition de détail ou une forme particulière qui détermine avec précision l'accomplissement d'un acte ou l'exécution d'une obligation.
Solution du 4 novembre 2026
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Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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