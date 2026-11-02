Cémantix 1706 : Indices et solution, quel est le mot du 2 novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 2 novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 2 novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 2 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1De multiples fragments isolés, je fais naître une force unie lorsque l'heure sonne.
Indice 2Invisible à l'état latent, je prends corps quand les chemins convergent vers un même point.
Indice 3Sans moi la multitude n'est qu'un hasard, mais sous mon égide elle trouve un dessein commun.
Indice 4Les bergers me provoquent pour unifier leurs troupeaux avant la tombée de la nuit.
Indice 5Sur la place publique, je suis souvent le prélude humain à la tempête des revendications.
Indice 6Je désigne l'acte de grouper ceux qui étaient autrefois dispersés aux quatre vents.
Indice 7Les soldats l'effectuent souvent dans la cour d'armes au son du clairon.
Indice 8Action de réunir en un même lieu des personnes ou des choses qui étaient auparavant séparées.
Solution du 2 novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 2 novembre 2026Rassemblement
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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