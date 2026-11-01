Cémantix 1705 : Indices et solution, quel est le mot du 1er novembre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 1er novembre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 1er novembre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 1er novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Il naît sous la plume du souverain mais s'adresse à la multitude sans jamais prononcer un mot.
Indice 2Telle une ombre glissant sur les parchemins solennels, il impose sa volonté avant même l'aube de son application.
Indice 3Forgé dans le secret des hauts conseils, il est le marteau silencieux qui frappe l'enclume de notre quotidien.
Indice 4Au bas de sa dernière page, il porte fièrement la signature du chef de l'État ou de son chef du gouvernement.
Indice 5Pour que nul ne l'ignore, son destin est d'être figé à l'encre noire dans les colonnes du journal officiel.
Indice 6Dans la grande pyramide des normes, il accepte de s'incliner et de prendre place juste en dessous de la loi.
Indice 7Qu'il serve à nommer un haut fonctionnaire ou à dicter une nouvelle règle, il émane toujours du pouvoir exécutif.
Indice 8C'est un acte administratif de portée générale ou individuelle pris par les plus hautes autorités de l'État.
Solution du 1er novembre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 1er novembre 2026Décret
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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