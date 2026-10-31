Cémantix 1704 : Indices et solution, quel est le mot du 31 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 31 octobre 2026 à 00h04
Retrouvez la solution Cémantix du 31 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1704 : Indices et solution, quel est le mot du 31 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 31 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 31 octobre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 31 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Voile éphémère tissé de reflets, je suis la première illusion qui flatte ou trompe l'œil de celui qui regarde sans voir.


Indice 2Je suis le vêtement superficiel du monde matériel, tantôt faux-semblant, tantôt miroir, résidant toujours à la surface des choses.


Indice 3Les esprits éclairés savent qu'il ne faut point se fier à mon éclat car je masque souvent des vérités bien contraires.


Indice 4Je constitue la toute première impression visuelle que vous renvoie un inconnu croisé dans la rue.


Indice 5Un célèbre dicton recommande de toujours se méfier de moi car on me dit bien souvent trompeuse.


Indice 6Je suis la façon dont une personne est perçue de l'extérieur par son allure générale ou son style vestimentaire.


Indice 7Dans le dictionnaire des synonymes, on m'associe couramment aux termes aspect, façade ou physique.


Indice 8Caractère extérieur sous lequel se montre un être ou une chose au regard d'autrui.


Solution du 31 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 31 octobre 2026Apparence


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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