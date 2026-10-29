Cémantix 1702 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 29 octobre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Autel immatériel où l'on verse parfois le sang, elle adopte des enfants qu'elle n'a pas enfantés.
Indice 2Terre de cendres aux contours parfois abstraits, son appel résonne d'autant plus fort que l'on s'en exile.
Indice 3Bien qu'elle soit invisible sous les bottes de ceux qui marchent, on jure souvent de mourir pour elle en chantant.
Indice 4On brandit de manière régulière ses étendards et ses couleurs pour unir une population sous un même idéal.
Indice 5Héritage spirituel et géographique laissé par nos aïeux, elle justifie l'accomplissement des plus grands devoirs.
Indice 6Son jour de gloire est proclamé comme étant arrivé dès les premières paroles de notre chant national.
Indice 7C'est la terre natale de tout citoyen, celle que l'on défend avec ferveur face aux autres pays du monde.
Indice 8État ou nation dont on est citoyen et à laquelle on se sent profondément attaché par des liens historiques et affectifs.
Solution du 29 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Patrie
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
commentaire (0)