Cémantix 1701 : Indices et solution, quel est le mot du 28 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2026Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.
Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 28 octobre 2026.
Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Colosse immobile, il s'oppose au flux continu de la nature sans jamais avancer d'un seul pas.
Indice 2Étreinte de pierre ou de béton, il transforme le tumulte sauvage en un miroir paisible et en étincelles.
Indice 3Sur la route des hommes comme sur celle des flots, il s'érige en juge absolu pour décider qui peut passer.
Indice 4Les castors s'en font une spécialité architecturale pour protéger leur domaine aquatique.
Indice 5Dans les compétitions sportives, il s'agit du match de la dernière chance pour se maintenir ou accéder à l'échelon supérieur.
Indice 6Les forces de l'ordre en mettent souvent un en place sur la route pour bloquer ou contrôler les véhicules.
Indice 7Cette grande muraille artificielle permet de stocker l'eau d'une vallée ou de produire de l'énergie hydraulique.
Indice 8Il s'agit d'un ouvrage d'art construit en travers d'un cours d'eau pour en retenir les eaux et en réguler le débit.
Solution du 28 octobre 2026
Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 28 octobre 2026Barrage
Cémantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera.
Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix.
Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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