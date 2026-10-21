Cémantix 1694 : Indices et solution, quel est le mot du 21 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 21 octobre 2026 à 00h13
Retrouvez la solution Cémantix du 21 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Cémantix 1694 : Indices et solution, quel est le mot du 21 octobre 2026 ?

Solution Cémantix du Mot du Jour du 21 octobre 2026

Tous les jours, à minuit, le site cemantix vous propose de trouver le « mot secret », lequel est la plupart du temps un nom singulier ou un adjectif masculin singulier.

Si vous n'avez aucune envie de chercher le mot du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Cémantix du 21 octobre 2026.

Indices solution Cémantix du Mot du Jour du 21 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Témoin muet des ombres qui passent, elle dévore l'instant sans jamais l'engloutir pour l'offrir à l'éternité.


Indice 2Pourvue d'un œil unique qui ne cille jamais, elle vole l'âme des vivants pour la peindre sur une toile invisible.


Indice 3Elle tourne sans relâche sur son propre axe, enfermant la lumière du monde dans une boîte sombre.


Indice 4Sur le plateau où règne l'illusion, le metteur en scène ne jure que par son objectif pour raconter son histoire.


Indice 5Lorsqu'on crie le mot action, son mécanisme s'ébranle pour conserver précieusement chaque mouvement de la scène.


Indice 6Souvent juchée sur trois pieds ou portée à l'épaule, elle suit fidèlement les pas du protagoniste.


Indice 7Qu'elle soit au cinéma ou à la télévision, elle est l'outil indispensable pour enregistrer un film ou un reportage.


Indice 8Appareil optique de prise de vues permettant de capter une succession d'images afin de restituer l'illusion du mouvement.


Solution du 21 octobre 2026

Voir la solution Cémantix du Mot du Jour du 21 octobre 2026Caméra


Cémantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Cémantix vous demande de trouver un mot secret. Pour cela, vous allez devoir trouver des mots qui s'en rapprochent contextuellement. Chacun des mots possède une valeur en pourcentage et en température. Plus le mot que vous venez de proposer est proche, plus la température sera chaude et plus la valeur sur 1 000 augmentera. 

Comme nous vous le disions, le rapprochement avec le mot est contextuel, et non en fonction de l'orthographe. C'est-à-dire qu'il va falloir chercher quel mot est souvent employé avec celui que vous cherchez, lequel possède une orthographe différente, très probablement. Pour ce jeu, la proximité des mots se base sur une base de données riches en textes, composés de plus d'un milliard de mots, selon le discours de son développeur, Enigmatix. 

Bien entendu, les mots à deviner sont en français et doivent exister dans les dictionnaires courants. Pour éviter que la difficulté ne soit trop importante, les versions au pluriel et au féminin ne sont pas comptabilisées. Il ne faudra chercher qu'un nom commun, verbe ou un adjectif, au singulier, mais les accents sont impératifs. Il vous faudra au moins six essais avant de trouver le fameux mot du jour.
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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