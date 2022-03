Un bundle comprenant un millier de jeux, à 10 dollars, pour soutenir l'Ukraine

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine,. Dans ce sens, 11 bit Studios et Acid Wizard Studios avaient levé des collectes de fonds pour la Croix-Rouge Ukrainienne. Dans la même idée, le studio polonais à l'origine deet, CD Projekt Red, a suspendu la vente de ses jeux en Russie et Biélorussie.Alors que le conflit est, malheureusement, toujours en cours, d'autres entreprises vidéoludiques proposent des solutions pour soutenir l'Ukraine. Récemment, le site Itch a mis en ligne un bundle comprenant un millier de jeux indépendants, pour 10 dollars . Ce pack comprend diverses titres, qui ont su plaire aux joueurs et aux joueuses au moment de leur sortie officielle, tels queou encore Baba is You, et bien d'autres.. International Medical Corps est un organisme offrant une assistance médicale. D'un autre côté, l'organisation Voice of Children aide les enfants de plusieurs manières : faire face aux horreurs de la guerre ou aux traumatismes liés à cela, tout en les aidant à se réadapter, par la suite, à l'école.Au moment où nous écrivons ces lignes, ils ont réussi à lever 805 118 dollars. Leur objectif étant d'arriver à 1 000 000 dollars. Il y a actuellement 54 338 personnes qui ont contribué à cette collecte de fonds pour soutenir l'Ukraine. Elle devrait d'ailleurs être disponible jusqu'au 17 mars prochain.