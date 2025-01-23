EXOK (Celeste) contraint d'annuler son dernier projet en date



le 23 janvier 2025 à 16h28 Publié par Justine Manchuelle le 23 janvier 2025 à 16h28

Annoncé il y a 5 ans, les développeurs de Celeste travaillaient sur un nouveau jeu. Mais ce dernier ne verra finalement pas le jour à cause d'une « fracture », d'après sa créatrice.