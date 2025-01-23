EXOK (Celeste) contraint d'annuler son dernier projet en date

Annoncé il y a 5 ans, les développeurs de Celeste travaillaient sur un nouveau jeu. Mais ce dernier ne verra finalement pas le jour à cause d'une « fracture », d'après sa créatrice.
Anciennement connu sous le nom Maddy Makes Games, le studio EXOK (abréviation d'Extremely OK Games) est aujourd'hui bien connu des amateurs de titres indépendants. En effet, ils ont imaginé Celeste
, qui est encore considéré à l'heure où ces lignes sont écrites comme étant l'un des meilleurs jeux indépendants au monde. Désireux de proposer une nouvelle aventure, ils ont débuté en 2019 le développement d'Earthblade.
Ce metroidvania en Pixel art devait marcher sur les pas de Celeste. Cependant, il a subi de multiples retards depuis son annonce, le dernier en date remontant à 2024. Mais le 22 janvier 2025, les responsables d'EXOK ont partagé un billet sur leur blog
annonçant l'arrêt définitif du projet.
Le successeur de Celeste annulé à cause de divergences au sein du studio
Même si le projet Earthblade était déjà bien avancé, Maddy Thorson (directrice du studio) explique que cette décision est « un énorme échec, déchirant et, dans le même temps, un soulagement
». Elle révèle dans cette publication que plusieurs raisons sont à l'origine de cet arrêt brutal. Dans un premier temps, plusieurs des membres de l'équipe étaient en désaccord, conduisant à des difficultés de développement.
Cependant, la véritable raison derrière cette fin précipitée serait un problème lié « aux droits de propriété intellectuelle de Celeste ».
Néanmoins, Maddy Thorson n'a pas souhaité donner plus de précisions sur le sujet. Face à cette mésentente, certains des membres du studio ont quitté la structure. Or, la baisse des effectifs avait un impact significatif sur le développement d'Earthblade.
Le jeu n'étant « pas aussi avancé qu'on aurait pu espérer après un processus de développement aussi fastidieux
», Maddy Throson a préféré mettre fin au projet. Cette dernière a toutefois tenu à s'excuser auprès de la communauté : « Nous avons pris cette décision en décembre et avons estimé qu'il valait mieux attendre jusqu'à aujourd'hui pour l'annoncer. En interne, ce temps nous a permis de faire notre deuil et de travailler à l'acceptation de cette décision, même si ce processus se poursuit encore. À vous qui lisez ces lignes et qui vous êtes investis émotionnellement dans ce projet, nous sommes désolés de vous décevoir.
».
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