Dans les battle royale le choix du spawn est un élément primordial pour entrevoir la victoire finale. Retour sur les lieux à privilégier pour mettre une option sur le fameux top 1.

Où drop dans Warzone ?

Atlas Superstore

Base militaire Arklov Peak (Arklov Peak Military Base)

Carrière de la rivière Karst (Karst River Quarry)

Barakett Promenade West

Que faire après avoir atterri pour remporter la partie ?

À l'instar des nombreux autres battle royale disponibles sur le marché, la carte de, regorge d'éléments à looter, que ce soir des armes ou des équipements, dans le but de se renforcer et d'atteindre la victoire finale. Néanmoins, pour ne pas être éliminé prématurément ou manquer de munitions lors de vos batailles, il est important de choisir unqualitatif.La cartepropose de nombreux lieux, mais certains sont à privilégier. Nous vous regroupons, ci-dessus, une liste non exhaustive de lieux qui méritent d'être visités.Comme l'ont annoncé Infinity Ward, en charge de l'édition, et Activision, en charge du développement,est composée de nombreux points d'intérêt (environ 300), lesquels offrent aux joueurs du loot plus ou moins importants. Si certains ne sont bons que pour un court passage, d'autres en revanche méritent qu'on y atterrissent afin de s'équiper très vite d'une arme redoutable.Se trouvant quasiment au centre de la carte, ce lieu est très accessible, mais également très prisé. D'innombrables armes y sont disposées, et il sera possible de prendre quelques éliminations avant de jouer la sécurité ou de nettoyer la zone, selon vos envies. Dans tous les cas, l'Atlas Superstore vous permettra de vous équiper et avec le nombre de joueurs adverses s'y trouvant, les plus audacieux amasseront beaucoup d'argent, important pour le reste de la partie.Si lorsque vous y atterrissez vous vous retrouvez face à de nombreux ennemis, moult échappatoires sont possibles grâce aux différents hangars sur place.La base militaire est évidemment un spawn à prioriser. Si son nom parle de lui-même, le fait qu'elle se trouve légèrement en retrait d'autres lieux devrait permettre de nettoyer la zone en élimant les quelques joueurs adverses s'y trouvant, sans que d'autres équipes arrivent. Restez quand même sur vos gardes, puisqu'il est probable qu'une escouade y passe de temps à autre.Autre lieu assez écarté du centre de la carte, Karst River Quarry vous permettra de looter rapidement tout en bénéficiant de la « protection » des nombreux bâtiments présents sur place. Qui plus est le fait qu'elle se trouve plus ou moins en hauteur pourrait vous permettre de repérer quelques ennemis à prendre en chasse pour le reste de la partie.Se trouvant au sud de la carte, ce lieu vous octroiera armes et équipements sans grande difficulté, et de nombreuses couvertures pour vos échanges de tir, sans le risque de voir débarquer d'innombrables équipes de part et d'autre.Naturellement, d'autres points de spawns peuvent s'avérer particulièrement intéressants, et il peut arriver que ceux cités ci-dessus ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Aléas du battle royale obligent.Une fois que vous êtes paré pour la suite des hostilités, deux options s'offrent à vous, mais dans tous les cas, il faudra scruter attentivement la zone de sécurité. Vous pouvez anticiper le prochain emplacement de la zone et prendre un endroit afin d'avoir un avantage sur les autres joueurs, ou avancer avec elle en étant sûr qu'aucun joueur ne soit derrière vous.Vous pouvez également continuer à looter pour tenter d'améliorer votre stuff, sans oublier de participer à des contrats pour récupérer certains avantages . De plus, ne soyez pas trop craintifs, étant donné que les développeurs ont souhaité innover en proposant une chance aux joueurs éliminer de faire le retour dans la partie avec le Goulag Vous pouvez retrouver tous les lieux et un aperçu de la carte à cette adresse est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One en free-to-play.