Warzone : Carte Verdansk, informations et détails

Call of Duty: Warzone, développé par Infinity Ward et édité par Activision, a été officiellement annoncé par l'intermédiaire d'une bande-annonce rythmée et explosive, et propose une gigantesque carte sur laquelle 150 joueurs devront batailler pour s'adjuger la victoire finale.

Verdansk, la carte de Warzone



Points d'intérêt de la carte de Warzone

Gora Dam,

Jarvdinsk Spomenik,

Base militaire Arklov Peak,

Crash Site,

Lozoff Pass,

Carrière de la rivière Karst,

Riverside,

WHP Camp,

BCH TV Station,

Aéroport international de Verdansk,

Maintenance aéroport,

Atlas Superstore,

Storage Town,

Junkyard,

Zhokov Boneyard,

Torsk Bloc,

Kart Racing Track,

Barakett Promenade West,

Novi Grazna Hills,

Zozsni Spomenik,

Barakett Promenade East,

Hôpital de Verdansk,

Gare de Verdansk,

Styor Spomenik,

Parc Tavorsk,

Downtown Tavorsk District,

City of Verdansk Port,

Zordaya Prison Complex,

Krovnik Farmland,

Gorengard Lumber Yard,

Verdansk Stadium,

Gora Bridge,

West Bridge,

Great Bridge,

Tavorn Bridge,

Bloc 14,

Bloc 15,

Bloc 16,

Bloc 17,

Bloc 18.

tente de se démarquer de la concurrence en proposant unebien plus intéressante pour les joueurs que celles disponibles sur les titres du même genre tels que PUBG, Fortnite, H1Z1 ou encore Apex Legends. Après avoir tenté l'expérience avec Blackout, sans grande réussite, Activision se relance, une nouvelle fois, dans l'aventure duen modifiant quelques aspects importants qui ont fait le succès du genre.En effet, l'action deprendra place à, une vaste ville composée de plusieurs zones, proposant différents types d'environnement, clairement nommées avec plus de 300 points d'intérêt, lesquels permettront aux joueurs de renouveler constamment leur expérience de jeu, même si certaines d'entre elles seront bien plus intéressantes en termes d'armes et d'équipements, mais aussi assurément plus dangereuses.Avec autant de points d'intérêt, Activision et Infinity Ward se devaient de permettre à bien plus de joueurs de batailler au sein de cette immense. C'est pourquoi, la norme habituelle fixée à 100 joueurs a été largement rehaussée par les studios américains, la faisant culminer désormais à 150. Et afin de séduire un maximum de personne, le jeu est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Vous retrouverez, ci-dessous, une vue d'ensemble de laainsi que le nom des nombreux points d'intérêt y étant présents.