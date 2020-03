Call of Duty: Warzone : Le Goulag, présentation et explications

Le mode battle royale présent dans Warzone proposera le Goulag, une alternative particulièrement intéressante pour les joueurs éliminés avant la fin de la partie.

Le Goulag dans Warzone

Les combats dans le Goulag

Infinity Ward et Activision ont souhaité innover avec le mode battle royale présent dans. En plus de proposer une carte relativement grande, mais aussi des contrats durant la partie permettant aux joueurs d'obtenir diverses récompenses, ces derniers peuvent, s'ils sont éliminés,. Cette chance s'appelle le, un lieu où les joueurs devront négocier un 1 contre 1.Lorsque vous serez éliminé, vous ne serez pas éjecté de la partie comme dans de nombreux battle royale, mais vous vous retrouverez, avec d'autres joueurs ayant connu le même sort que vous, dans un lieu appelé, lequel vous demandera d'effectuer un 1 contre 1. Une fois votre tour arrivé,À noter qu'un seul joueur par équipe et par partie a le droit d'y entrer. Une fois le milieu de la partie atteint, le Goulag n'est plus disponible, et toutes les morts sont définitives.Comme dit plus haut, lorsque vous arriverez dans le, vous prendrez place dans une file d'attente, attendant votre tour (des pierres et autres projectiles sont à votre disposition pour vous divertir) en pouvant voir les combats en cours. Une fois votre tour arrivé,. Pour ce faire, des armes et des grenades sont dans votre inventaire. À vous de les utiliser intelligemment.Si vous remportez ce duel, vous gagnez votre ticket pour le reste de la partie. Si vous perdez, vous n'avez plus qu'à regarder le reste de votre équipe tenter de sortir vainqueur de la partie, où les encourager à dépenser la somme de 4 500 dollars pour vous ramener à la vie.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.