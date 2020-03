Disponible depuis quelques jours, Call of Duty: Warzone est un franc succès, comme le témoignent les nombreux joueurs au rendez-vous.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4 — Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020

Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis le 10 mars dernier,, et les premiers chiffres sont tombés.a annoncé via le compte Twitter officiel de Call Of Duty le nombre de téléchargements des premières 24h qui ont suivi la sortie du BR, et les résultats sont plus que satisfaisants.C'est donc, possédant ou non Modern Warfare, qui. Ce chiffre n'est pas très étonnant au vu du succès de la licence et des critiques positives qu'il a reçu. Très bien accueilli par les joueurs,. Si pour le moment les escouades sont jouables qu'à 3 joueurs seulement, Infinity Ward a déclaré qu'ils testaient désormais les groupes de 4 et 5 joueurs. Cependant, le mode solo n'a toujours pas été suggéré.a voulu innover et changer les codes du genre battle royale en introduisant des récompenses à l'image de celle de la dernière chance qui amène les joueurs ayant été tués dans ce qu'ils appellent le Goulag , permettant à ces derniers de revenir dans la partie.Par la suite,afin d'avoir des parties plus intéressantes. Une vague de 50 joueurs supplémentaires sera déployée afin d'atteindre la barre des 200 joueurs Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.