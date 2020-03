CoD: Warzone : Activision confirme qu'il y aura 200 joueurs dans le futur

Peu après le lancement de Warzaone, Activision nous détaille les changements qui arriveront progressivement dans celui-ci, comprenant une augmentation du nombre de joueurs.

Nous avons apporté un certain nombre de changements au battle royale. Je pense que le monde dans lequel vous jouez sera indéniablement unique. De plus, nous commençons avec 150 joueurs, alors que vous en voyez généralement 60 à 100. En fait, je peux vous dire que nous jouons déjà avec 200 joueurs. Nous allons le publier un peu plus tard.

etont décidé d'innover pour leur nouveau battle royale, et proposent actuellement à 150 joueurs de se battre sur les champs de bataille de Verdansk. Mais cela tend à évoluer.Le co-responsable d', a déclaré auprès d' USA Today que bientôt les joueurs se retrouveront à 200 joueurs par partie.Si vous prenez en compte la taille de la carte, et le fait que les joueurs peuvent réintégrer celle-ci après l'affrontement dans le Goulag, ajouter 50 joueurs rendra les parties encore plus intéressantes. En sachant que la carte est remplie d'emplacements classiques de, de véhicules, de tonnes de butin et de nombreux endroits à explorer pour les joueurs, le fait dene devrait pas poser de problèmes, et ces derniers auront encore de l'espace pour leurs combats.Cependant, nous ne savons pas quandont prévu d'intégrer les 50 joueurs supplémentaires, mais nous le saurons bien assez tôt.Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PC, PS4 et Xbox One.