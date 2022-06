Warzone 2.0 confirmé pour 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dans la foulée de la révélation de Call of Duty: Modern Warfare 2, avec un premier trailer , Activision a publié un article sur son site officiel, lequel donne plusieurs informations sur le titre à venir, mais aussi les projets de la franchise Call of Duty, dont la nouvelle expérience Warzone . Parmi les détails qu'il faut retenir, c'est que. « Le tout nouveau Call of Duty: Warzone 2.0 sortira plus tard cette année », peut-on notamment lire, alors que les développeurs ont « hâte de nous en dévoiler davantage ».Une autre information a néanmoins été officialisée,. Une très bonne nouvelle pour la communauté, puisqu'une partie craignait que, laissant de côté les joueurs évoluant sur PS4 et Xbox One. Notez que le moteur du jeu utilisé sera le même que Modern Warfare 2.Malheureusement, il va falloir attendre un peu plus avant d'avoir les premières images ou d'autres informations intéressantes. Mais nous devrions entendre parler deassez vite, étant donné que sa sortie est prévue pour cette fin d'année. Pour ce qui est de Modern Warfare 2 , son lancement se fera le 28 octobre prochain.