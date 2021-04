Call of Duty: Warzone : Verdansk'84 est disponible

Warzone accueille Verdansk'84

Pour les fans qui se souviennent du premier Black Ops, nous avions une carte, Grid, qui était basée près de Dugo. Elle a aussi fait son apparition dans la campagne de Black Ops Cold War et est donc connectée au monde de Black Ops en général. C’était aussi une zone vraiment utilisée pendant la Guerre froide, et maintenant que nous sommes de retour en ’84, il nous semblait logique de la réimplanter. De plus, c’est une zone amusante, car trompeuse. Vous atterrissez directement à cet endroit et vous pouvez en faire bon usage. Vous pouvez maitriser le terrain, vous faufiler dans la zone pour prendre l’avantage, etc. Je crois que les joueurs apprécieront cela.

Comme nous vous l'avions signifié ce jeudi, Call of Duty: Warzone a bel et bien accueilli sa toute nouvelle map , s'intitulant donc. De ce fait, les joueurs du battle royale se retrouvent désormais plongés dans une ville au cœur de l'action. Voici tout ce que vous devez savoir sur les principaux changements.Chronologiquement, la ville den'existe plus à notre époque, suite au missile nucléaire qu'elle a reçu à cause de l'invasion de zombies . Cependant, depuis ce 22 avril, elle est de nouveau jouable dans, puisque la seconde partie de l'événement a permis de nous y retrouver, mais en 1984.Cette année n'est pas due hasard puisquePar ce choix, les développeurs ont voulu unifier les deux titres une bonne fois pour toutes, de façon à ce que les deux histoires se rejoignent.Dans, les joueurs ont déjà dû remarquer certains changements, avec notamment le stade qui est toujours en construction, ainsi que certains immeubles qui paraissent beaucoup plus neufs et propres.Au total,, accueillant donc quelques pointes de nouveautés, y comprisqui est désormais entièrement neuf.Évidemment,. Selon, spécialiste de la création chez, cet endroit était important durant la guerre froide, ce dernier étant au cœur de l'action.Bien entendu, malgré l'époque de la guerre froide, toutes les armes déjà disponibles auparavant dansle sont toujours et peuvent être lootées dans les caisses de ravitaillements. Pour plus de détails sur la nouvelle map de Verdansk, n'hésitez pas à aller consulter le blog officiel de PlayStation Pour rappel, Call of Duty: Warzone est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.