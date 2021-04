Call of Duty: Warzone : Verdansk n'est plus

Call of Duty: Warzone voit disparaître Verdansk

Destruction de Verdansk, Partie 1

Nuke it all. pic.twitter.com/Mh9WHwTkje — Call of Duty (@CallofDuty) April 21, 2021

Cela faisait plusieurs mois que des rumeurs annonçaient la fin tragique de notre bien aimée ville Verdansk . La ville de Call of Duty: Warzone vient de vivre ses derniers instants. Si vous n'avez malheureusement pas pu assister aux dernières minutes de celle-ci, en raison des serveurs surchargés notamment, voici tout ce que vous devez savoir.À 21h, les chanceux qui ont pu accéder aux serveurs deont vu la playlist du battle royale changer de nom, se transformant alors en. Une fois la partie lancée, c'est alors que tous les noms des villes composant Verdansk se sont retrouvés rayés, indiquant alors qu'une infection de zombies gagnait du terrain.Bien que les joueurs apparaissaient avec un fusil à pompe et une caisse de munitions, le loot restait disponible dans les différents coffres. Durant la partie, la zone gagnait de plus en plus de terrain, et surtout plus rapidement qu'à son habitude. Cependant, plusieurs mastodontes étaient déployés avec pour but d'éradiquer les joueurs et les zombies. Lorsqu'un joueur mourait, il réapparaissait également en mort-vivant, créant alors une réaction en chaîne.C'est à la fin du temps réglementaire qu'une voix a indiqué vouloir évacuer la zone, cependant, « il est trop tard », et c'est alors qu'Un deuxième événement devrait avoir lieu ce jeudi soir.