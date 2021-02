Call of Duty: Warzone : Raven Software annonce une nouvelle vague de ban

Another ban wave today across #Warzone. Stepping up anti-cheat efforts on all fronts. More to come. Let’s keep Warzone clean! — Raven Software (@RavenSoftware) February 9, 2021

Il y a quelques jours, nous apprenions qu'Activision avait banni pas moins de 300 000 joueurs de Call of Duty: Warzone depuis son lancement en mars 2020. À l'heure actuelle, il semblerait qu'ils soient encore plus nombreux puisquesur les réseaux sociaux qu'il « intensifiait les efforts de lutte contre la tricherie » et que nous aurons davantage de détails dans un futur proche.Nous le savons, depuis plusieurs mois les cheaters ne cessent d'apparaître dans Warzone, et rendent l'expérience de jeu totalement insupportable.. Dernièrement, Activision avait annoncé avoir supprimé pas moins de 60 000 comptes , et ce, en la seule journée du 2 février dernier.Malgré cette prolifération,puisque la franchise comptabilisait pas moins de 100 millions de joueurs mensuels durant l'année 2020 . Ce succès est notamment dû en majeure partie à Call of Duty: Black Ops Cold War sur la fin de l'année ainsi que Call of Duty: Warzone